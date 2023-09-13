С начала 2023 года года в бюджет Симферополя поступило 8,2 млрд рублей

Налоговые и неналоговые поступления составили более 2,8 миллиардов рублей. Фото: администрация Симферополя

С начала текущего года бюджет Симферополя поступило 8,2 млрд рублей, сообщается в телеграм-канале администрации города.

– Плановые показатели на январь-август выполнены на 105,2%, – говорится в сообщении.

Налоговые и неналоговые поступления составили более 2,8 миллиардов рублей – 104,5% от запланированного. Из других бюджетов бюджетной системы РФ в городскую казну поступило около 5,3 миллиардов рублей.

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