Советник главы Крыма в очередной раз призвал доверять только официальным источникам информации Фото: Юлия МАРКИНА

Советник главы Республики Крым Олег Крючков призвал спокойно относиться к перекрытиям движения на Крымском мосту.

Он напомнил, что Крымский мост – это стратегический объект.

– При любой опасности проводится эвакуация людей и машин. Иногда – несколько раз в день, – написал Крючков в своем телеграм-канале. Он подчеркнул, что главное – это безопасность людей.

Крючков в очередной раз призвал не публиковать в сети фото и видео и доверять только официальным источникам информации.

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