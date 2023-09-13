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НовостиОбщество13 сентября 2023 18:26

На въездах в Симферополь планируют установить улавливающие парковки

Сейчас городские власти рассматривают варианты их расположения, подбирают подходящие участки и оценивают востребованность
Дмитрий Коренев
Фото: администрация Симферополя

Фото: администрация Симферополя

Власти Симферополя рассматривают различные варианты расположения улавливающих парковок на въездах в город. Об этом рассказал глава администрации Симферополя Михаил Афанасьев.

– На основных въездных направлениях необходимо делать улавливающие парковки. Люди смогут доезжать до города на авто, ставить машину на парковку и далее ехать на общественном транспорте. <...> Мы продумываем, где это возможно сделать и где это будет востребовано, но я уверен, что положительное решение мы найдем, – сказал градоначальник в эфире радио «Спутник в Крыму».

Афанасьев добавил, что дополнительные парковочные места также стараются предусмотреть при ремонте дорог. Управление транспорта и связи столицы Крыма совместно с Госавтоинспекцией стремятся оптимизировать транспортные потоки в городе.

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