В Крыму будут уничтожать взрывоопасные предметы 14 сентября

Фото: пресс-служба ГУ МЧС по РК

В четверг, 14 сентября, в Крыму будут уничтожать взрывоопасные предметы. Об этом в своем Telegram-канале сообщил советник главы республики Олег Крючков.

Уничтожением опасных предметов будут заниматься специальные службы. С 11.00 до 13.00 эту работу проведут в Старом Крыму, а с 13.00 до 15.00 – в Октябрьском. С 10.00 до 18.00 уничтожать опасные предметы будут в селе Табачное Джанкойского района, а также в Багерово в Ленинском районе. Кроме того, аналогичные работы проведут на Тарханкуте в Черноморском районе.

– Береговая часть и район затонувшего судна в акватории. С 12.00 до 17.00, – добавил Крючков.