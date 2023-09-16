«Красный барон» облюбовал полянку рядом с Лениным: на Южном берегу Крыма появился новый сорт магнолии

«Красный барон» будет цвести через год-два. Фото: Николай Носков/ Никитский ботанический сад (НБС-ННЦ РАН/VK

На Южном берегу Крыма в Никитском саду можно увидеть не совсем обычный для полуострова сорт магнолии.

- На партере Никитского сада появился «Красный барон» - магнолию вырастили из семечка в 2018 году. Через год-два деревце украсят шикарные цветы бордового или красного цвета, - сообщили в Никитском саду.

Пока же деревце магнолии гибридной «Red Baron», а этот морозостойкий сорт растет даже в Подмосковье, ничем не выделяется из окружающей среды. Просто деревце-малышка, в крошечной кроне, которого запутался шаловливый морской ветер. .

Зато по соседству знаменитость - скандальный бюст вождя мировой революции. Несколько лет тому назад Владимир Ленин «сместил» с пьедестала богиню Флору: изящная фигурка из бронзы уступила место махине их мрамора по решению суда.

Кстати, магнолиями можно полюбоваться не только на ЮБК, но в Симферополе и в Севастополе.

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