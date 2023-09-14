Ялта вошла в топ-10 популярных направлений для отдыха компаниями в сентябре 2023

Ялта. Фото: Ольга АВЕРЬЯНОВА

Ялта заняла седьмую строчку в рейтинге мест, где в начале осени россияне хотят провести отпуск вместе с друзьями. Эксперты сервиса бронирования отелей и квартир ТВИЛ.РУ, которые определили самые популярные направления для путешествий компаниями в сентябре, отметили, что на первом месте город Сочи , на Анапа, а на третьем - Питер.

- Отдыхать в дружеской компании - это не просто весело, но еще и практично, ведь сообща можно снять статусные апартаменты или красивый коттедж с видом на море, - отметили аналитики.

Топ-10 самых популярных направлений для отдыха компаниями в сентябре 2023 (средняя стоимость в рублях ночи):

Сочи, 4512;

Анапа, 3381;

Санкт-Петербург, 4669;

Геленджик, 4498;

Москва, 6167;

Казань, 4555;

Ялта, 4843;

Калининград, 3734;

Кабардинка, 3509;

Краснодар, 3598.

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