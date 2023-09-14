В Крыму пьяный бомж до смерти избил человека: его будут судить

Фото: пресс-служба Следственного комитета

В Крыму мужчину без определенного места жительства обвиняют в причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем смерть жителя Симферопольского района в 2018 году. Об этом сообщили в пресс-службе Следственного комитета.

Инцидент произошел в феврале 2018 года в селе Заречное. Пьяный фигурант находился возле магазина. Там у него возник конфликт с незнакомым мужчиной. Как сообщили в пресс-службе крымской прокуратуры, обвиняемый восемь раз ударил оппонента по голове и туловищу.

– Мужчина, потеряв равновесие, упал на бетонную поверхность, ударившись головой, – рассказали в надзорном ведомстве.

Бездомный скрылся с места преступления. Пострадавший попал в больницу и через неделю скончался.

Фигуранта объявили в розыск. В мае 2023 года его нашли в Запорожской области. Мужчину задержали в Мелитополе и заключили под стражу.

– Уголовное дело направлено в Симферопольский районный суд для рассмотрения по существу, – отметили в прокуратуре.

Согласно законодательству, фигуранту грозит до 15 лет лишения свободы.