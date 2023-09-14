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НовостиПроисшествия14 сентября 2023 8:41

В Крыму мужчина 20 раз ударил знакомого ножом: его посадили на четыре месяца

Крымчанин 20 раз ударил знакомого ножом и получил четыре месяца колонии
Алексей ЕЛАГИН
Крымчанин 20 раз ударил знакомого ножом и получил четыре месяца колонии

Крымчанин 20 раз ударил знакомого ножом и получил четыре месяца колонии

Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

В Евпатории местного жителя признали виновным в том, что он пьяным нанес знакомому 20 ударов ножом. Об этом сообщил в пресс-службе крымской прокуратуры.

Двое мужчин выпивали, и между ними возник конфликт. Злоумышленник взял нож и напал на собутыльника. Крымчанин ударил его как минимум 20 раз. Злоумышленник был по кистям и предплечьям.

– Оба лица в ходе бытового конфликта находились в состоянии алкогольного опьянения, – рассказали в прокуратуре.

Было возбуждено уголовное дело. Суд признал жителя Евпатории виновным. Мужчину приговорили к четырем месяцам лишения свободы. Отбывать срок он будет в исправительной колонии строгого режима.