Крымчанин пытался продать 25 свертков наркотиков: его посадили почти на 8 лет

В Крыму почти на 8 лет посадили закладчика Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Керчи 27-летнего местного жителя признали виновным в покушении на незаконный сбыт наркотиков в крупном размере. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Крыма.

Молодой человек вступил в преступную группу, которая занимается наркоторговлей в регионе. Указания от куратора он получал в одной из соцсетей. Крымчанинн незаконно купил 4 грамма N-метилэфедрона. Он расфасовал наркотики в 25 свертков, которые собирался продать, делая закладки. Однако молодого человека задержали правоохранители. Суд приговорил жителя Керчи к 7 годам 6 месяцам лишения свободы. Отбывать срок закладчик будет в исправительной колонии строгого режима.

– Приговор суда в законную силу не вступил, – говорится в сообщении.