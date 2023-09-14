Аксенов лично будет проводить выезды в муниципалитеты с октября

Фото: пресс-служба главы Крыма

С октября глава Крыма Сергей Аксенов лично будет проводить выезды в муниципалитеты. Об этом руководитель региона сообщил в своем Telegram-канале.

По его словам, от жителей продолжает поступать большое количество жалоб. Эти обращения касаются уборки, санитарной очистки, благоустройства территорий и другого.

– Делаю вывод, что информация на бумаге расходится с реальностью, – отметил Аксенов.

Глава Крыма сообщил, что со следующей недели в подшефные муниципалитеты будут выезжать вице-премьеры и министр ЖКХ Сергей Донец. Они проверят состояние дел на местах. Глава Крыма отметил, что зампреды Совмина имеют право подавать представление на увольнение должностных лиц, которые систематически не выполняют поручения.

– С октября начинаю выезды сам, ни один муниципалитет без оценки не останется. Если поставленные задачи не будут выполнены, кадровые решения буду принимать непосредственно на месте, – сообщил глава Крыма.