Герои информационного фронта: в Симферополе расскажут о работе военкоров

Медиафорум проходит на базе КФУ имени Вернадского Фото: Илья АНДРЕЙЧЕНКО

О работе журналистов в зоне СВО расскажут 14-15 сентября на I Крымском медиафоруме «Журналистика в период СВО». Основная тема форума – труд военкоров и специальных корреспондентов, а также работа местных журналистов на новых территориях РФ. Вопросов для обсуждения много. Это этика поведения корреспондентов в контексте проведения СВО, законодательство в сфере медиа, тенденции и прогнозы медиапотребления в Крыму.

О том, что переживают журналисты в зоне СВО, покажет фотовыставка под названием «Война глазами журналистов». Это личные фотографии с собственным взглядом на события.

- Работы в информационном пространстве очень важна. Она приводит к осознанию наших успехов, трудностей и тех путей, которые смогут продвигать в этом пространстве наши смыслы, наши ценности и работать таким образом на победу, - заявил в приветствии от имени и.о. ректора КФУ им. В.И. Вернадского первый проректор Сергей Юрченко.

В открытии медиафорума принял участие врио министра внутренней политики, информации и связи Республики Крым Альберт Куршутов. «Сегодня продуманы интересные секции, которые я думаю, что затронут практически все основные и важные на сегодняшний день направления журналистики», - сказал врио министра.

Фотовыставка личных фотографий военкоров и специальных корреспондентов, в том числе и новых территорий РФ Фото: Илья АНДРЕЙЧЕНКО

Отдельная тема мероприятия – работа журналистов из новых территорий РФ. Подвигом строительства мирной жизни без касок и бронежилетов – так назвал то, чем ежедневно занимаются журналисты в ДНР и ЛНР, а также в Херсонской и Запорожской областях, Александр Малькевич, член Общественной палаты России, председатель Херсонского отделения СЖР

- Они рискуют каждый день, рассказывая и о мирной жизни, и воспевают подвиги героев мирной жизни. И вот мы будем рассказывать о мирных процессах под огнём, под обстрелами, о наших коллегах, о помощи им, - сказал Александр Малькевич.

Во второй день работы медиафорума будет встреча с режиссером Константином Ковригиным, где участники поговорят на тему «Путевые заметки и беллетристика на войне». В этот же день состоятся встречи с военными корреспондентами в дистанционном формате.