Погода на 15 сентября 2023 года в Крыму и Севастополе: воздух прогреется до 28 градусов

Море у берегов Черноморского прогрелось до 22 градусов. Фото: Ольга АВЕРЬЯНОВА

15 сентября на Крымском полуострове в силе штормовое предупреждение.

- Во второй половине дня местами пройдут кратковременные дожди с грозами, - сообщили в Крымском гидрометеоцентре.

В Симферополе переменная облачность. Днем местами кратковременный дождь. Ветер юго-западный 8-13 м/с. Температура воздуха днем 26...28°.

В Севастополе переменная облачность. Без осадков. Ветер южный 5-10 м/с. Днем тепло 24…26°.

В Ялте, как сообщает yandex, днем +23 …+24°, северо-западный ветер 1-3 м/с. Облачно с прояснениями.

В Алуште +24…+25°, северо-западный ветер 2-3 м/с. Облачно с прояснениями.

В Евпатории +24…+25°, юго-западный ветер 2-5 м/с. Облачно с прояснениями.

В Саках +25…+26°, юго-западный ветер 2-6 м/с. Облачно с прояснениями.

В Керчи +25…+26°, северо-западный ветер 2-4 м/с. Облачно с прояснениями.

В Феодосии +24…+25°, юго-западный ветер 3-6 м/с. Малооблачно.

В Судаке +23…+25°, юго-западный ветер 2-4 м/с. Ясно.

В Черноморском +23…+28°, юго-западный ветер 1-3 м/с. Облачно с прояснениями.

В Джанкое +27…+28°, западный ветер 2-5 м/с. Облачно с прояснениями.

В Армянске +25…+26°, юго-западный ветер 2-7 м/с. Облачно с прояснениями.

В Белогорске +27…+28°, северо-западный ветер 2-4 м/с. Облачно с прояснениями.

Вода в Черном море прогрелась до +22…24°, в Азовском до +23°.

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