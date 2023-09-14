В Крыму опровергли сообщения об эвакуации в Феодосии
Фото: Ольга АВЕРЬЯНОВА
Информация об эвакуации людей в Феодосии не соответствует действительности. Об этом в своем Telegram-канале сообщил советник главы Крыма Олег Крючков.
– Фиксируем вбросы украинских фейковых каналов, которые маскируются под республиканские. Никакая эвакуация улиц в Феодосии не проводится, – подчеркнул он.
Крючков призвал людей доверять только официальным источникам информации.
Ранее Крючков сообщал о массовой информационной атаке украинского Центра информационно-психологических операций.