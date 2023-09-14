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НовостиОбщество14 сентября 2023 11:10

В Крыму опровергли сообщения об эвакуации в Феодосии

Это были вбросы украинских фейковых каналов
Алексей ЕЛАГИН
В Крыму опровергли сообщения об эвакуации в Феодосии

В Крыму опровергли сообщения об эвакуации в Феодосии

Фото: Ольга АВЕРЬЯНОВА

Информация об эвакуации людей в Феодосии не соответствует действительности. Об этом в своем Telegram-канале сообщил советник главы Крыма Олег Крючков.

– Фиксируем вбросы украинских фейковых каналов, которые маскируются под республиканские. Никакая эвакуация улиц в Феодосии не проводится, – подчеркнул он.

Крючков призвал людей доверять только официальным источникам информации.

Ранее Крючков сообщал о массовой информационной атаке украинского Центра информационно-психологических операций.