В Крыму опровергли сообщения об эвакуации в Феодосии Фото: Ольга АВЕРЬЯНОВА

Информация об эвакуации людей в Феодосии не соответствует действительности. Об этом в своем Telegram-канале сообщил советник главы Крыма Олег Крючков.

– Фиксируем вбросы украинских фейковых каналов, которые маскируются под республиканские. Никакая эвакуация улиц в Феодосии не проводится, – подчеркнул он.

Крючков призвал людей доверять только официальным источникам информации.

Ранее Крючков сообщал о массовой информационной атаке украинского Центра информационно-психологических операций.