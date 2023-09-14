В Севастополе уничтожат тысячу боеприпасов 14 сентября

В Севастополе уничтожат тысячу боеприпасов Фото: Анастасия ЖУКОВА

В четверг, 14 сентября, в Севастополе уничтожат тысячу боеприпасов времен Великой Отечественной войны. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор Михаил Развожаев.

По его словам, уничтожать боеприпасы будут на полигоне в районе Кара-Кобы. Этим займутся сотрудники МЧС. Операция начнется в 15.30. Планируется, что уничтожение боеприпасов продлится до 17.00. Тысячу опасных предметов подняли со дна бухты Гильзовой.

– Будет громко, поэтому предупреждаю заранее, – написал губернатор.

Развожаев заверил, что в городе все спокойно.