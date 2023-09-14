Крымчанина оштрафовали на 50 тысяч рублей за дискредитацию ВС РФ

32-летнего жителя поселка Ленино оштрафовали на 50 тысяч рублей за дискредитацию ВС РФ Фото: Даниил ОПАРИН

32-летнего жителя поселка Ленино оштрафовали на 50 тысяч рублей за дискредитацию ВС РФ (часть 1 статьи 20.3.3 КоАП РФ). Об этом сообщает пресс-служба Ленинского районного суда.

– Установлено, что 13 сентября 2023 г. правонарушитель разместил <...> в мессенджере Instagram* фотографии, на которых содержатся сведения, направленные на дискредитацию Вооруженных Сил Российской Федерации, чем осуществил действия, направленные на публичную дискредитацию использования ВС РФ при проведении специальной военной операции, – говорится в сообщении.

Отмечается, что мужчина полностью признал вину и раскаялся в содеянном.

– Учитывая обстоятельства совершения правонарушения, сведения о личности гражданина, наличие малолетнего ребенка, [суд] назначил мужчине наказание в виде штрафа в размере 50 тысяч рублей, – сообщили в пресс-службе суда.

Постановление еще не вступило в законную силу.

* Instagram принадлежит корпорации Meta, чья деятельность признана экстремистской и запрещена в России

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