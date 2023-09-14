С улиц Симферополя ежедневно вывозят по 300 кубометров опавшей листвы

Уборка листвы – это одна из основных задач на ближайшее время для отдела саночистки «МБУ Город». Фото: телеграм-канал администрации Симферополя

С улиц и общественных пространств Симферополя ежедневно вывозят более 300 кубометров опавшей листвы. Об этом сообщается в телеграм-канале администрации города.

– Уборка листвы – это одна из основных задач на ближайшее время для отдела саночистки, – приводятся в сообщении слова директораа МБУ «Город» Антона Гумена.

Фото: телеграм-канал администрации Симферополя

Где-то листву убирают вручную, а где-то задействуют спецтехнику – пылесосы.

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