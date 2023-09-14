Симферополец поджег УАЗ своего знакомого: ему грозит до пяти лет тюрьмы

Фото: пресс-служба МВД по РК

В Симферополе 51-летнего местного жителя подозревают в том, что он поджег УАЗ-2206. Об этом сообщили в пресс-службе крымского МВД.

Ночью в одном из дворов на улице Железнодорожной загорелся автомобиль. По подозрению в поджоге задержали симферопольца. Выяснилось, что подозреваемый поджег машину своего знакомого. Причиной такого поступка стало то, что между мужчинами возникли неприязненные отношения. Фигурант написал явку с повинной.

– По месту жительства подозреваемого полицейскими проведен обыск, в ходе которого изъяты вещественные доказательства, имеющие значение по уголовному делу, – рассказали в МВД.

Возбужденно уголовное дело. Согласно законодательству, крымчанину грозит до пяти лет лишения свободы.