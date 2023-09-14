В Севастополе электросамокатчик сбил трехлетнего мальчика: ребенок в больнице

Фото: УМВД России по Севастополю

Сегодня, 14 сентября, в Севастополе на пляже Омега произошла дорожная авария, в которой пострадал трехлетний ребенок. Об этом сообщает пресс-служба УМВД России по городу Севастополю.

ДТП случилось около 14:45. 20-летний водитель электросамоката, двигаясь по пешеходной дорожке, сбил трехлетнего мальчика, который вместе с мамой шел в попутном направлении.

– В результате ДТП несовершеннолетний пешеход с травмами различной степени тяжести доставлен в городскую больницу, – сообщили в полиции.

Отмечается, что водитель самоката был трезв. По факту ДТП проводится проверка.

Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 (978) 907-52-50