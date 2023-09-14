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НовостиОбщество14 сентября 2023 16:47

Развожаев объяснил громкие звуки в Севастополе противодиверсионными учениями

В городе все спокойно, подчеркнул губернатор
Дмитрий Коренев
В Севастополе Черноморский флот проводит противодиверсионные учения

В Севастополе Черноморский флот проводит противодиверсионные учения

Фото: Анастасия ЖУКОВА

В Севастополе Черноморский флот проводит противодиверсионные учения, сообщил губернатор Михаил Развожаев.

– Громкие звуки в центре города – это флот проводит профилактическое гранатометание в интересах ППДО (противоподводно-диверсионной обороны), – написал он в своем телеграм-канале.

В городе все спокойно, подчеркнул Развожаев.

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