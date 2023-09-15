В Крыму будут уничтожать взрывоопасные предметы 15 сентября

Фото: пресс-служба ГУ МЧС по РК

В пятницу, 15 сентября, в Крыму будут уничтожать взрывоопасные предметы. Об этом в своем Telegram-канале сообщил советник главы республики Олег Крючков.

По его словам, уничтожать опасные предметы буду специальные службы. С 11.00 до 13.00 такая работа будет проводиться в Старом Крыму. С 13.00 до 15.00 уничтожать взрывоопасные предметы планируют в Октябрьском и селе Вольное Джанкойского района. С 10.00 до 18.00 аналогичная работа будет проведена в селе Марфовка Ленинского района. Кроме того, с 12.00 до 18.00 уничтожать опасные предметы будут на мысе Тарханкут, в районе затонувшего судна.

– Сохраняем спокойствие и доверяем официальным источникам информации, – написал Крючков.