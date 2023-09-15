В Крыму насчитывается почти 113 тысяч самозанятых Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Крыму увеличивается количество самозанятых граждан, их насчитывается более 112,5 тысячи человек. Об этом сообщила заместитель руководителя регионального Центра «Мой Бизнес» Ирина Цыпук.

По ее словам, в Крыму насчитывается 80 тысяч субъектов малого и среднего предпринимательства. Как пояснила замруководителя центра, это юридические лица и индивидуальные предприниматели.

– Также в регионе стремительно растет количество самозанятых граждан – этот налоговый режим выбрали более 112,5 тысячи человек, – сказала Цыпук в эфире радио «Спутник в Крыму».

По ее словам, этот показатель растет ежемесячно. Цыпук связала это с тем, что люди понимают плюсы от легальной работы. В частности, это льготное кредитование на открытие бизнеса и покупку оборудования. Самозанятыми обычно становится люди, работающие в сфере услуг. В частности, это фотографы, парикмахеры, мастера маникюра, а также производители тортов на заказ.