Курорты Крыма попали в топ-10 популярных направлений для отдыха женщин в сентябре 2023

Представительницы прекрасной половины человечества любят Крым. Фото: Ольга АВЕРЬЯНОВА

Ялта, Феодосия и Алушта вошли в рейтинг мест, где любят отдыхать россиянки в начале осени. Эксперты сервиса бронирования отелей и квартир ТВИЛ.РУ, которые назвали самые популярные направления для женских путешествий в сентябре 2023 года, отметили:

- На первом месте оказался Сочи, с 39 % всех женских бронирований, на втором - Анапа, а на третьем – Гагра.

Осенью, как и летом, представительницам слабого пола по душе море и солнце. Отдых в сентябре имеет весомые плюсы - снижаются цены, становится меньше туристов.

Топ-10 самых популярных направлений для женского отдыха в сентябре 2023(средняя стоимость ночи в рублях):

Сочи, 2853;

Анапа, 2076;

Гагра, 3642;

Санкт-Петербург, 2836;

Кисловодск, 2394;

Геленджик, 3169;

Ялта, 3304;

Феодосия, 1918;

Кабардинка, 2313;

Алушта, 3155.

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