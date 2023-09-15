Курорты Крыма попали в топ-10 популярных направлений для отдыха женщин в сентябре 2023

Представительницы прекрасной половины человечества любят Крым.
Фото: Ольга АВЕРЬЯНОВА
Ялта, Феодосия и Алушта вошли в рейтинг мест, где любят отдыхать россиянки в начале осени. Эксперты сервиса бронирования отелей и квартир ТВИЛ.РУ, которые назвали самые популярные направления для женских путешествий в сентябре 2023 года, отметили:
- На первом месте оказался Сочи, с 39 % всех женских бронирований, на втором - Анапа, а на третьем – Гагра.
Осенью, как и летом, представительницам слабого пола по душе море и солнце. Отдых в сентябре имеет весомые плюсы - снижаются цены, становится меньше туристов.
Топ-10 самых популярных направлений для женского отдыха в сентябре 2023(средняя стоимость ночи в рублях):
Сочи, 2853;
Анапа, 2076;
Гагра, 3642;
Санкт-Петербург, 2836;
Кисловодск, 2394;
Геленджик, 3169;
Ялта, 3304;
Феодосия, 1918;
Кабардинка, 2313;
Алушта, 3155.
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