В Крыму 770 человек стали потенциальными донорами костного мозга Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

По состоянию на 1 сентября в регистр потенциальных доноров костного мозга внесли 770 жителей Крыма. Об этом сообщает КИА.

Заместитель главного врача ГБУЗ РК «Центр крови» Антон Скоромный рассказал, что в Крыму стартовала акция #Давай, вступай. Ее итоги собираются подвести 10 октября. Именно к этому времени станет известно, сколько человек удалось привлечь к потенциальному донорству костного мозга.

Скоромный отметил, что в регистр доноров вошли 220 тысяч россиян. Ежегодно в нашей стране возникает необходимость проведения около 20 тысяч операций по пересадке костного мозга. Заместитель главврача рассказал, что 16 сентября на базе Центра крови в Симферополе пройдет «донорская суббота». Ее посвятят потенциальным донорам костного мозга и стволовых клеток. Врачи ответят на все интересующие крымчан вопросы. Акция будет проходить с 8.00 до 12.00.