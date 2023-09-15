Жительница Херсонской области родила в Крыму 12-го ребенка

Семья хотела, чтобы малышка появилась на свет именно в Крыму. Фото: Министерство юстиции РК/Вк

Жительница Херсонской области родила в Крыму двенадцатого ребенка. Семья специально приехала в Симферополь, чтобы малышка появилась на свет именно здесь.

Родители назвали девочку редким для Крыма именем - Лина, сообщает пресс-служба Министерства юстиции республики. Малышка родилась с весом 3350 граммjd и ростом 54 сантиметра.

- С её появлением у счастливых родителей теперь 9 девочек и 3 мальчика, - отметили в Минюсте.

Торжественную регистрацию рождения девочки провели в симферопольском ЗАГСе.

По данным Минюста, для крымской столицы регистрация 12-го ребёнка у матери – большая редкость. При этом новорожденных малышей в многодетных семьях, где уже воспитывается трое и более детей, в Симферополе регистрируют каждую неделю. Так, на прошлой неделе из более чем 80 зарегистрированных новорожденных, один родился в семье пятым, а другой – шестым.