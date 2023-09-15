Крым
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСевастопольЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПКоллекцииРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Крым
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСевастопольЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПКоллекцииРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Крым
+24°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиПроисшествия15 сентября 2023 8:44

В горах Крыма спасли двух женщин

В горах Крыма сотрудники МЧС спасли двух женщин
Алексей ЕЛАГИН
Фото: пресс-служба МЧС Крыма

Фото: пресс-служба МЧС Крыма

В четверг, 14 сентября, в горах Крыма сотрудники МЧС спасли двух женщин. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Две женщины гуляли по туристической тропе вдоль горы Сокол в Судаке. В какой-то момент они сбились с маршрута и вышли на труднопроходимый участок. Выбраться самостоятельно туристки не могли, а потому в 18.35 обратились к спасателям. Они выехали на место и связались с женщинами. Туристок удалось найти на труднопроходимом участке с сыпучим грунтом в районе ущелья Шайтан-Дере. В медицинской помощи никто из них не нуждался.

– Спасатели при помощи альпинистского снаряжения проложили страховочные перила и эвакуировали туристок в безопасное место, – говорится в сообщении.