Севастополец сбил мотоциклиста: он заплатит 250 тысяч рублей за лечение пострадавшего Фото: Олег ЗОЛОТО

В Севастополе водитель заплатит 250 тысяч рублей за лечение мотоциклиста, пострадавшего в результате ДТП. Об этом сообщили в пресс-службе городской прокуратуры.

Авария произошла в августе 2021 года. Мужчина ехал на машине по проспекту Генерала Острякова в сторону улицы Олега Кошевого. Водитель нарушил ПДД и врезался в мотоцикл. В результате ДТП пострадал водитель двухколесного транспорта. Он получил тяжкие телесные повреждения.

В отношении водителя автомобиля завели уголовное дело. Суд признал мужчину виновным. Потерпевшего лечили за счет бюджетных средств. Затраты на эти цели превысили 250 тысяч рублей.

– Прокуратура города направила в суд исковое заявление о взыскании с виновного указанной суммы в пользу государства. Иск прокурора удовлетворен, – говорится в сообщении.