Глава Судакского горсовета Рожко отправлен в отставку

Рожко занимал этот пост с октября 2019 года. Фото: krym.er.ru

Председатель Судакского горсовета Константин Рожко отправлен в отставку. Как сообщили в пресс-службе администрации Судака, такое решение принято на внеочередной сессии городского парламента.

– Решением сессии 81-й внеочередной сессии II созыва Судакского городского совета было принято решение о досрочном прекращении полномочий главы муниципального образования городской округ Судак – председателя Судакского городского совета Рожко Константина Васильевича, – говорится в сообщении.

Рожко занимал этот пост с октября 2019 года. Его обязанности временно возложены на Дарью Дейнеко.

СПРАВКА КП

Константин Васильевич Рожко родился 22 августа 1968 года в городе Рубежное Луганской области. Образование высшее, в 2007 году окончил Европейский университет по специальности менеджер-экономист. Женат, двое детей.

Трудовая деятельность:

1983-1987 гг. – Кременское медучилище;

1987 г. – фельдшер-лаборант, Рубежайская городская больница;

1987-1989 гг. – служба в рядах Советской Армии;

1989 г. – заведующий здравпунктом №10 РПО «Краситель», Рубежайская городская больница;

1989-1990 гг. – фельдшер пункта неотложной помощи на дому при городской поликлинике Рубежайской городской больницы;

1990 г. – медбрат отделения неотложной терапии ВЧ 52217;

1990-1991 гг. – медбрат здравпункта №2 завода «Заря»;

1991-1992 гг. – переведен на должность заведующего здравпунктом №2;

1992 гг. – переведен на должность заведующего здравпунктом №1;

1993-1999 гг. – переведен на должность заведующего здравпунктом №1 завода «Заря»;

1999-2002 гг. – заведующий здравпунктом, ЦСКОН;

2002-2005 гг. – начальник центра медико-санитарной помощи в ЦСКОН;

2005-2006 гг. – начальник центра МСП;

2006-2007 гг. – переведен, заведующий ФАПа;

2008-2012 гг. – директор пансионата «Алмаз»;

2012 – заместитель директора по производственным вопросам пансионата «Алмаз»;

2012 – директор ООО «Отель-Сервис»;

2012-2015 – директор ДП пансионат «Зенит»;

2015 – заместитель директора МУП ГОС «Жилищно-эксплуатационное управление»;

2015-2017 – директор МУП ГОС «Управляющая компания «Судак»;

2017- 2019 – генеральный директор ООО «Управляющая компания Судак»;

С 01.10.2019 – глава муниципального образования городской округ Судак - председатель Судакского городского совета.

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