Глава Судакского горсовета Рожко отправлен в отставку

Рожко занимал этот пост с октября 2019 года. Фото: krym.er.ru
Председатель Судакского горсовета Константин Рожко отправлен в отставку. Как сообщили в пресс-службе администрации Судака, такое решение принято на внеочередной сессии городского парламента.
– Решением сессии 81-й внеочередной сессии II созыва Судакского городского совета было принято решение о досрочном прекращении полномочий главы муниципального образования городской округ Судак – председателя Судакского городского совета Рожко Константина Васильевича, – говорится в сообщении.
Рожко занимал этот пост с октября 2019 года. Его обязанности временно возложены на Дарью Дейнеко.
СПРАВКА КП
Константин Васильевич Рожко родился 22 августа 1968 года в городе Рубежное Луганской области. Образование высшее, в 2007 году окончил Европейский университет по специальности менеджер-экономист. Женат, двое детей.
Трудовая деятельность:
1983-1987 гг. – Кременское медучилище;
1987 г. – фельдшер-лаборант, Рубежайская городская больница;
1987-1989 гг. – служба в рядах Советской Армии;
1989 г. – заведующий здравпунктом №10 РПО «Краситель», Рубежайская городская больница;
1989-1990 гг. – фельдшер пункта неотложной помощи на дому при городской поликлинике Рубежайской городской больницы;
1990 г. – медбрат отделения неотложной терапии ВЧ 52217;
1990-1991 гг. – медбрат здравпункта №2 завода «Заря»;
1991-1992 гг. – переведен на должность заведующего здравпунктом №2;
1992 гг. – переведен на должность заведующего здравпунктом №1;
1993-1999 гг. – переведен на должность заведующего здравпунктом №1 завода «Заря»;
1999-2002 гг. – заведующий здравпунктом, ЦСКОН;
2002-2005 гг. – начальник центра медико-санитарной помощи в ЦСКОН;
2005-2006 гг. – начальник центра МСП;
2006-2007 гг. – переведен, заведующий ФАПа;
2008-2012 гг. – директор пансионата «Алмаз»;
2012 – заместитель директора по производственным вопросам пансионата «Алмаз»;
2012 – директор ООО «Отель-Сервис»;
2012-2015 – директор ДП пансионат «Зенит»;
2015 – заместитель директора МУП ГОС «Жилищно-эксплуатационное управление»;
2015-2017 – директор МУП ГОС «Управляющая компания «Судак»;
2017- 2019 – генеральный директор ООО «Управляющая компания Судак»;
С 01.10.2019 – глава муниципального образования городской округ Судак - председатель Судакского городского совета.
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