В Симферополе пройдут ярмарки 16 и 17 сентября

В субботу и воскресенье, 16 и 17 сентября, в Симферополе пройдут сельскохозяйственные ярмарки выходного дня. Об этом сообщили в пресс-службе городской администрации.

На ярмарках можно будет купить овощи, мясо, рыбу, мед и другие продукты. 16 сентября торговлю организуют на улицах Аэрофлотская, 16, Энергетиков, 2 (поселок Грэсовский), Героев Сталинграда 8, Севастопольская, 80/3, Киевская, 177, Кечкеметская/Бела Куна, а также Залесская, 97. На следующий день ярмарки откроются на улицах Мате Залки, 17 и Балаклавская, 119.

Кроме того, в Симферополе работает ежедневная площадка по реализации сельскохозяйственной продукции. Она находится улица Самохвалова, 10 (район Свобода).

В администрации заверили, что на ярмарках будет представлен широкий ассортимент качественной крымской продукции, а цены на нее будут на 15-20% ниже рыночных.