В Крыму объяснили подорожание топлива ростом биржевых цен на 50% Фото: Олег УКЛАДОВ

Подорожание топлива в Крыму связано с тем, что оптовые цены на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже увеличились на 50%. Об этом «Крымской газете» сообщили в пресс-службе Минтопэнерго республики.

По данным ведомства, с апреля рост цен на бирже составил 46-49%. Так, тонна АИ-92 подорожала на 49,86% до 68 903 рублей. Цена на АИ-95 увеличилась на 46,6%. Теперь тонна стоит 75 490 рублей. Подорожание дизельного топлива составило 48%. Тонна стоит 73 525 рублей. Такие изменения привели к росту цен на крымских АЗС.

При этом в республике бензин дороже, чем в других регионах. Это связано с отсутствием конкуренции и затратами на транспортную логистику. В министерстве заверили, что в Крыму имеется необходимый запас топлива.