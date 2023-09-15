Очередь на Крымский мост со стороны Керчи сократилась до 650 автомобилей

По состоянию на 19:00 пятницы в пробке перед Крымским мостом со стороны Керчи стояли 650 автомобилей Фото: Юлия МАРКИНА

По состоянию на 19:00 пятницы в пробке перед Крымским мостом со стороны Керчи стояли 650 автомобилей. Об этом сообщается в телеграм-канале о ситуации на автоподходах к мосту.

– Со стороны Тамани очереди перед пунктом досмотра нет. В очереди со стороны Керчи находится 650 транспортных средств, время ожидания более двух часов, – говорится в сообщении.

По состоянию на 18:00 в очереди со стороны Керчи стояли 750 машин, со стороны Краснодарского края – 55.

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