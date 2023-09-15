Крым
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСевастопольЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПКоллекцииРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Крым
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСевастопольЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПКоллекцииРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Крым
+21°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество15 сентября 2023 16:49

Очередь на Крымский мост со стороны Керчи сократилась до 650 автомобилей

Со стороны Кубани очереди нет
Дмитрий Коренев
По состоянию на 19:00 пятницы в пробке перед Крымским мостом со стороны Керчи стояли 650 автомобилей

По состоянию на 19:00 пятницы в пробке перед Крымским мостом со стороны Керчи стояли 650 автомобилей

Фото: Юлия МАРКИНА

По состоянию на 19:00 пятницы в пробке перед Крымским мостом со стороны Керчи стояли 650 автомобилей. Об этом сообщается в телеграм-канале о ситуации на автоподходах к мосту.

– Со стороны Тамани очереди перед пунктом досмотра нет. В очереди со стороны Керчи находится 650 транспортных средств, время ожидания более двух часов, – говорится в сообщении.

По состоянию на 18:00 в очереди со стороны Керчи стояли 750 машин, со стороны Краснодарского края – 55.

Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 (978) 907-52-50