Погода на 16 сентября 2023 года в Крыму и Севастополе: воздух прогреется до 27 градусов

В Симферополе переменная облачность. Фото: Ольга АВЕРЬЯНОВА

16 сентября на Крымском полуострове в силе штормовое предупреждение.

- Атмосферный холодный фронт вызовет местами кратковременный дождь с грозой, - сообщили в Крымском гидрометеоцентре.

В Симферополе переменная облачность. Местами кратковременный дождь, гроза. Днем северо-восточный ветер до 15 м/с., температура воздуха 24...26°.

В Севастополе облачно с прояснениями. Без существенных осадков. Днем северный ветер 9-14 м/с., тепло 25…27°.

В Ялте, как сообщает yandex, днем +23 …+24°, северо-западный ветер 3-5 м/с. Облачно с прояснениями.

В Алуште +23…+24°, северо-западный ветер 2-3 м/с. Облачно с прояснениями.

В Евпатории +24…+25°, северо-восточный ветер 2-5 м/с. Ясно.

В Саках +24…+25°, северо-восточный ветер 2-6 м/с. Малооблачно.

В Керчи +21…+22°, северо-восточный ветер 2-7 м/с. Облачно с прояснениями.

В Феодосии +22…+23°, северо-западный ветер 3-6 м/с. Облачно с прояснениями.

В Судаке +23…+25°, северо-восточный ветер 2-6 м/с. Облачно с прояснениями.

В Черноморском +23…+26°, северо-западный ветер 3-5 м/с. Облачно с прояснениями.

В Джанкое +22…+23°, северо-восточный ветер 2-5 м/с. Облачно с прояснениями.

В Армянске +23…+24°, северо-восточный ветер 2-5 м/с. Облачно с прояснениями.

В Белогорске +22…+24°, северо-западный ветер 2-5 м/с. Облачно с прояснениями.

Вода в Черном море прогрелась до +22…24°, в Азовском до +21°.

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