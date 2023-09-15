В Крыму обезвредили четыре снаряда времен Великой Отечественной войны

Фото: ГУ МЧС по Республике Крым

В Крыму нашли и обезвредили четыре снаряда времен Великой Отечественной войны. Об этом сообщает пресс-служба республиканского главка МЧС России.

Три взрывоопасных предмета нашли в Ленинском районе. В Марфовском сельском поселении обнаружили два 105-миллиметровых артснаряда. В километре от села Глазовка нашли минометную мину калибром 50 мм.

В селе Денисовка Симферопольского района обнаружили артснаряд калибром 76 мм.

Обезвреживанием боеприпасов занимались Специального морского отряда и Специализированного отряда ГУ МЧС России по Республике Крым. Взрывоопасные предметы вывезли на спецполигон и уничтожили с соблюдением всех необходимых мер безопасности

– Всего к пиротехническим работам по обезвреживанию взрывоопасных предметов от МЧС России было привлечено 11 человек личного состава и четыре единицы техники, – сообщили в чрезвычайном ведомстве.

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