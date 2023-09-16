В Крыму предупредили об уничтожении взрывоопасных предметов 16 сентября

Тарханкут. Фото: Ольга АВЕРЬЯНОВА

16 сентября в Республике Крым пройдут плановые работы, которые могут нарушить тишину выходного дня и потревожить людей.

- Специальные службы будут проводить уничтожение взрывоопасных предметов, - сообщил помощник главы Республики Крым Олег Крючков.

Также он точно обозначил время и место запланированных пиротехнических работ:

- поселок городского типа Октябрьское - с 13.00 до 15.00;

- город Старый Крым - с 11.00 до 13.00;

- село Вольное, Джанкойский район - с 13.00 до 15.00

- мыс Тарханкут, район затонувшего судна - с 12 до 18.00.

Олег Крючков напоминает, что нужно сохраняем спокойствие, ни в коем случае не поддаваться панике и пользоваться исключительно проверенными официальным информационными источниками.

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