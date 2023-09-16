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НовостиПроисшествия16 сентября 2023 10:22

В Феодосии вор уснул на месте преступления: злоумышленник похитил 210 килограммов винограда

Крымчанину за кражу винограда грозит два года тюрьмы
Ольга АВЕРЬЯНОВА
Ольга АВЕРЬЯНОВА
Крымчанина за кражу винограда могут на два года лишить свободы.

Крымчанина за кражу винограда могут на два года лишить свободы.

Фото: Ольга АВЕРЬЯНОВА

В Феодосии подозреваемого в краже винограда, нашли спящим на месте преступления. В пресс-службе МВД по Республике Крым рассказали, что в «дежурку» феодосийской полиции сообщили, что ночью с виноградника возле села Насыпное похитили 210 килограммов «Муската Янтарного».

- Ущерб составил 21 тысячу рублей, - отметили в ведомстве.

Подозревамый уснул рядос с пакетами, набитыми краденным виноградом. Фото: пресс-служба МВД по Республике Крым

Подозревамый уснул рядос с пакетами, набитыми краденным виноградом. Фото: пресс-служба МВД по Республике Крым

Бегать за воришкой не пришлось – его сон сморил прямо на винограднике. Не нужно было разыскивать и краденное - пакеты с солнечной ягодой стояли рядом.

Чуть позже выяснилось, что злоумышленника, а им оказался ранее судимый 47-летний местный житель, «убаюкал» алкоголь.

Когда его разбудили, то он рассказал, что хотел из виноград приготовить вино.

На неудачливого винодела завели уголовное дело. По ч.1 ст.158 УК РФ ему за кражу грозит лишение свободы до двух лет.

С подозреваемого взяли подписку о невыезде.

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