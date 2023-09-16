В Севастополе 15-летний мотоциклист сбил пешехода

ДТП в Севастополе. Фото: управление МВД России по г. Севастополю/VK

В Севастополе подросток на мотоцикле наехал на пожилого пешехода. В пресс-службе управления МВД России по городу Севастополю сообщили детали инцидента:

- 15 сентября в 19 часов 40 минут 15-летний водитель мотоцикла в районе дома № 128-A по проспекту Генерала Острякова совершил наезд на 63-летнего пешехода.

Мужчина переходил дорогу по «зебре», где не было светофора.

Сотрудники Госавтоинспекции выясняют все детали аварии. Фото: управление МВД России по г. Севастополю/VK

В результате инцидента травмы различной степени тяжести получил пешеход и мотоциклист вместе с своей пассажиркой-одногодкой.

- Все участники дорожной аварии доставлены в медицинские учреждения, - отметили в ведомстве.

В настоящее время сотрудники Госавтоинспекции выясняют все детали и нюансы дорожно-транспортного происшествия.

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