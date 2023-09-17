Погода на 17 сентября 2023 года в Крыму и Севастополе: воздух прогреется до 25 градусов

В Крыму осенью теплое море и вкусные фрукты. Фото: Ольга АВЕРЬЯНОВА

17 сентября на Крымском полуострове действует штормовое предупреждение.

В Симферополе переменная облачность. Без осадков. Ветер северо-восточный 8-13 м/с, днем местами до 18 м/с. Температура воздуха днем 23...25°.

В Севастополе переменная облачность. Ветер северо-восточный 7-12 м/с., днем тепло 23…25°.

В Ялте, как сообщает yandex, днем +23 …+24°, северо-восточный ветер 3-6 м/с. Ясно.

В Алуште +23…+24°, северо-восточный ветер 3-5 м/с. Малооблачно.

В Евпатории +24…+25°, северо-восточный ветер 2-6 м/с. Ясно.

В Саках +24…+25°, северо-восточный ветер 2-7 м/с. Ясно.

В Керчи +20…+21°, северо-восточный ветер 2-7 м/с. Ясно.

В Феодосии +22…+23°, северо-западный ветер 3-7 м/с. Ясно.

В Судаке +23…+25°, северо-восточный ветер 4-8 м/с. Ясно.

В Черноморском +23…+24°, северо-восточный ветер 2-7 м/с. Ясно.

В Джанкое +22…+24°, северо-восточный ветер 2-6 м/с. Ясно.

В Армянске +23…+25°, восточный ветер 2-5 м/с. Ясно.

В Белогорске +22…+23°, северо-восточный ветер 2-6 м/с. Ясно.

Вода в Черном море прогрелась до +22…23 °, в Азовском до +22°.

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