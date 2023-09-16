В Симферополе провели Собор Русской общины Крыма

В Симферополе прошел Собор Русской общины Крыма. Фото: Сергей Аксенов/VK

16 сентября в Симферополе состоялся Собор Русской общины Крыма.

- На протяжении 30 лет эта общественная организация отстаивает ценности Русского мира, чем в свое время подготовила идейную почву для воссоединения Крыма с Россией, - сообщил в соцсети руководитель республики Сергей Аксенов.

Глава РК отметил, что мы живем, в то время, когда против нашего государства выступает практически весь коллективный Запад:

- Нас пытаются давить санкциями, во многих странах русские, русскоязычные люди нуждаются в защите от притеснений.

Сергей Аксенов заявил, что очень важно проявлять единство, объединяться вокруг наших национальных интересов, ценностей Русского мира. Также важно оказывать поддержку нашему Президенту Владимиру Путину и военнослужащим, выполняющим достойно все поставленные задачи.

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