В Симферополе 18 сентября отключат свет на 43 улицах

Свет пропадет на несколько часов. Фото: Ольга АВЕРЬЯНОВА

16 сентября в Симферополе отключат электричество на 43 улицах и нескольких переулках. В ГУП РК «Крымэнерго» объяснили, что перебои с подачей энергии произойдут из-за плановых ремонтных работ.

Где отключат в Симферополе свет:

с 8.00 до 17.00

улица Хайри Эмир-заде, 1-48;

улица Фотисала, 25-47 , 26-46 ;

улица Кок-Козъ, 23-47 , 26-46 ;

улица Орталан, 25-47 , 26-48 ;

улица Мемета Нузета, 25-45 ;

улица Сеитумера Эминова, 35, 41;

улица Долинная, 51-65 , 48

улица Войкова (Караманова), 2-14 А , 3-5 ;

улица Севастопольская/улица Эстонская, 58/2;

улица Лихого, 1-7 ;

улица Севастопольская, 66, 31;

улица Парковая, 2; 1-7 ;

переулок Парковый, 2-4 , 1-3 ;

улица Тамбовская, 34-36 , 37-51 ;

улица Бульварная, 2-4/5 , 1/66-9 ;

улица Батурина, 2-14 , 1-11 ;

улица Поповкина, 3;

улица Севастопольская – улица Объездная (светофор);

тупик Киевский, 2-6 ;

улица Мраморная, 32-46 , 13-31 ;

улица Полтавская, 20-34 , 21-39 ;

переулок Полтавский, 4-20 , 3-7 ;

улица Шахтеров, 36;

улица Урожайная, 46;

улица Крымской Правды, 6-8 ;

улица Запорожская, 4/9, 15-41 ;

улица Запорожская/переулок Строителей, 10/2Б;

улица Строителей, 14/14;

переулок Строителей, 6-14 , 5-13 ;

улица Широкая, 2-4 , 3-11 ;

переулок Широкий, 2-14 , 1-19 ;

улица Москалева, 9/2;

улица Ангарская, 36-38 , 1А, 39/22-59 ;

улица Генерала Захарова, 4, 12-22 , 1-15А ;

улица Жидкова, 74-76 , 65/5;

улица Коммунальная, 6, 1А,15;

улица Полигонная, 70-124 , 81-127 ;

улица Артиллерийская, 92-94А ;

улица Козлова, 120-164 , 71-99 ;

улица Красноармейская, 168;

переулок Черноморский, 2/14-10/93 , 1/16-9 ;

улица Черноморская, 2-20 , 1/77-27 .

с 13.00 до 17.00

улица Ешиль Ада, 4-16 , 1-41 ;

улица Адалет, 2-16 ;

улица 60 лет Октября, 8-14 , 1, 8 (по ГП);

улица Кантар, 3, 7;

улица Мелевше, 2-42 , 1-43.

Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50