Площадь лесных пожаров в Крыму за четыре года сократилась в 25 раз

В Крыму за последние четыре года площадь лесных пожаров сократилась в 25 раз Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Крыму за последние четыре года площадь лесных пожаров сократилась в 25 раз. Об этом сообщил председатель Государственного совета Республики Крым Владимир Константинов.

– Площадь лесных пожаров по сравнению с 2019 годом сократилась с 484,6 га до 19,8 га, а их количество – с 69 до 10, – написал Константинов в своем телеграм-канале.

Спикер крымского парламента отметил, что учреждения лесной отрасли республики оснащаются лесопожарной техникой и оборудованием, в лесах устанавливают видеокамеры. Это позволяет более эффективно и оперативно тушить лесные пожары.

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