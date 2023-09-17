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НовостиПолитика17 сентября 2023 14:47

Крымчане могут бесплатно отправлять посылки участникам СВО

Посылки принимают во всех отделениях «Почты Крыма»
Дмитрий Коренев
Крымчане могут бесплатно отправлять посылки бойцам на передовую

Крымчане могут бесплатно отправлять посылки бойцам на передовую

Фото: Анастасия ЖУКОВА

Крымчане могут бесплатно отправлять посылки бойцам на передовую, напомнили в пресс-службе правительства Республики Крым.

– Разово можно передать до 10 кг, принимают посылки во всех отделениях «Почты Крыма», – говорится в сообщении, опубликованном в телеграм-канале правительства РК.

При отправлении необходимо указать ФИО адресата, номер воинской части и адресный реквизит (к примеру, «г. Москва, 103400»).

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