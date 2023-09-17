Крымчане могут бесплатно отправлять посылки участникам СВО

Крымчане могут бесплатно отправлять посылки бойцам на передовую Фото: Анастасия ЖУКОВА

Крымчане могут бесплатно отправлять посылки бойцам на передовую, напомнили в пресс-службе правительства Республики Крым.

– Разово можно передать до 10 кг, принимают посылки во всех отделениях «Почты Крыма», – говорится в сообщении, опубликованном в телеграм-канале правительства РК.

При отправлении необходимо указать ФИО адресата, номер воинской части и адресный реквизит (к примеру, «г. Москва, 103400»).

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