ЧП на Каховской ГЭС не повлияло на качество морской воды в Крыму

Показатели «нестандартных» проб составили 1,8% при среднемноголетнем уровне около 3,5% Фото: Анна КИРИЕНКО

Разрушение Каховской ГЭС не оказало существенного влияния на качество морской воды у берегов Крыма. Об этом сообщает РИА Новости Крым со ссылкой на руководителя Межрегионального управления Роспотребнадзора по Республике Крым и городу Севастополю Наталью Пеньковскую.

– Результаты исследований на сегодня свидетельствуют о том, что в акватории Черного моря, в зонах рекреации на Крымском полуострове данная ситуация не оказала существенного влияния, – сказала специалист.

Пеньковская напомнила, что после ЧП было увеличено количество контрольных точек в зонах рекреации и кратность отбора проб. Показатели «нестандартных» проб составили 1,8% при среднемноголетнем уровне около 3,5%.

Напомним, в ночь на 6 июня в результате обстрела со стороны ВСУ разрушилась верхняя часть Каховской ГЭС. В результате нерегулируемого сброса воды затопило прибрежные районы Херсонской области ниже по течению Днепра. Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело о теракте.

Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 (978) 907-52-50