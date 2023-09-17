Движение автотранспорта по Крымскому мосту временно перекрыто
Фото: Юлия МАРКИНА
На Крымском мосту временно перекрыли движение автотранспорта, сообщается в телеграм-канале о ситуации на автоподоходах к мосту.
– Движение автотранспорта по Крымскому мосту временно перекрыто, – говорится в сообщении.
Всех, кто находится на мосту, просят сохранять спокойствие и следовать указаниям сотрудников транспортной безопасности.
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