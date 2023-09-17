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НовостиОбщество17 сентября 2023 16:33

На Крымском мосту временно перекрыли движение автотранспорта

Всех, кто находится на мосту, просят сохранять спокойствие и следовать указаниям сотрудников транспортной безопасности
Дмитрий Коренев
Движение автотранспорта по Крымскому мосту временно перекрыто

Движение автотранспорта по Крымскому мосту временно перекрыто

Фото: Юлия МАРКИНА

На Крымском мосту временно перекрыли движение автотранспорта, сообщается в телеграм-канале о ситуации на автоподоходах к мосту.

– Движение автотранспорта по Крымскому мосту временно перекрыто, – говорится в сообщении.

Всех, кто находится на мосту, просят сохранять спокойствие и следовать указаниям сотрудников транспортной безопасности.

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