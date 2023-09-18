Погода на 18 сентября 2023 года в Крыму и Севастополе: воздух прогреется до 26 градусов

В Крыму бархатный сезон.
Фото: Ольга АВЕРЬЯНОВА
18 сентября на Крымском полуострове в силе штормовое предупреждение.
В Симферополе переменная облачность. Без осадков. Ветер северо-восточный 8-13 м/с, днем местами до 17 м/с. Температура воздуха днем 23...25°.
В Севастополе переменная облачность. Днем западный ветер 6-11 м/с., тепло 24…26°.
В Ялте, как сообщает yandex, днем +23 …+24°, северо-восточный ветер 3-7 м/с. Ясно.
В Алуште +23…+24°, северо-восточный ветер 3-5 м/с. Малооблачно.
В Евпатории +24…+25°, северо-восточный ветер 2-6 м/с. Ясно.
В Саках +24…+25°, северо-восточный ветер 2-7 м/с. Ясно.
В Керчи +20…+21°, северо-восточный ветер 2-7 м/с. Ясно.
В Феодосии +22…+23°, северо-западный ветер 3-7 м/с. Ясно.
В Судаке +23…+25°, северо-восточный ветер 4-8 м/с. Ясно.
В Черноморском +23…+24°, северо-восточный ветер 2-7 м/с. Ясно.
В Джанкое +22…+24°, северо-восточный ветер 2-6 м/с. Ясно.
В Армянске +23…+25°, восточный ветер 2-5 м/с. Ясно.
В Белогорске +22…+23°, северо-восточный ветер 2-6 м/с. Ясно.
Вода в Черном море прогрелась до +22…23 °, в Азовском до +21°.
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