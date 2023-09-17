Движение автомобилей по Крымскому мосту возобновлено

Автомобильное движение по Крымскому мосту возобновлено Фото: Юлия МАРКИНА

Автомобильное движение по Крымскому мосту возобновлено, сообщается в телеграм-канале об оперативной обстановке на мосту.

– Движение автотранспорта по Крымскому мосту возобновлено, – говорится в сообщении.

Напомним, в 19:26 в телеграм-канале появилось сообщение о временной приостановке движения автотранспорта по мосту. Таким образом, мост был перекрыт почти 3,5 часа.

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