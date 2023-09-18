В Крыму будут уничтожать взрывоопасные предметы 18 сентября

18 сентября в четырех муниципалитетах Крыма сотрудники специальных служб будут проводить уничтожение взрывоопасных предметовФото: ГУ МЧС по Республике Крым

Сегодня, 18 сентября, в четырех муниципалитетах Крыма сотрудники специальных служб будут проводить уничтожение взрывоопасных предметов. Об этом в своем телеграм-канале сообщил советник главы Крыма Олег Крючков.

Он уточнил, что взрывотехники будут работать в поселке Октябрьское с 13:00 до 15:00, в городе Старый Крым с 11:00 до 13:00, в селе Вольное Джанкойского района с 13:00 до 15:00, в селе Уварово Джанкойского района с 10:00 до 18:00, на мысе Тарханкут в районе затонувшего судна с 12:00 до 18:00.

Крючков призвал крымчан сохранять спокойствие и доверять только официальным источникам информации.

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