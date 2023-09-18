За восемь месяцев 2023 года в Крыму зарегистрировали более 8,6 тыс. браков

В январе-августе отделы ЗАГС республики Крым зарегистрировали 8622 акта о регистрации заключения брака Фото: Иван МАКЕЕВ

За восемь месяцев 2023 года в отделах ЗАГС Республики Крым зарегистрировали 12 772 записи актов о рождении и 8622 акта о регистрации заключения брака. Об этом сообщили в пресс-службе министерства юстиции РК.

– В целом, за восемь месяцев новорожденных мальчиков, так, как и в предыдущие периоды, было меньше, чем девочек, – 6018 и 6754. Также отделы зарегистрировали 106 двоен и четыре тройни, – говорится в сообщении.

Наибольшее количество рождений зарегистрировали Симферопольский районный отдел ЗАГС и отдел регистрации рождения города Симферополя – 3036 и 2976 соответственно. Евпаторийский городской отдел ЗАГС за восемь месяцев зарегистрировал 776 рождений, Керченский городской отдел ЗАГС – 637, Ялтинский городской отдел ЗАГС – 618.

Больше всего браков заключено в Симферопольском районе (1987), Симферополе (1553), Ялте (633), Керчи (606) и Евпатории (590).

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