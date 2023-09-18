Названы самые популярные и редкие имена новорожденных в Крыму

В Минюсте РК назвали самые популярные и самые редкие имена, которые давали новорожденным крымчанам Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Республике Крым за январь-август 2023 года зарегистрировано 12 772 акта о рождении. В Минюсте РК назвали самые популярные и самые редкие имена, которые давали новорожденным крымчанам.

Чаще всего мальчиков называли Александр, Артем, Дамир, Амет, Сулейман, Владимир, Михаил, Алексей, Матвей, Аметхан, Али, Егор, Андрей, Иван, Роман, Константин, Никита, Лев, Эмир, Степан, Владислав. Самые популярные женские имена – Ева, София, Мия, Алина, Мария, Амина, Ясмина, Алиса, Дарина, Дарья, Виктория, Милана, Севиля, Эмилия, Екатерина, Эльзара, Полина, Варвара.

Из редких имен детям присваивали следующие: Сефае, Рукая, Алиса-Тея, Гана, Анюта, Амилина, Чанор (женское), Мухьаммад, Святогор, Каримулла, Эда, Радисла, Есфирь, Алдияр, Элдис, Ластимира, Ниаль-Шерфе, Евстасия, Альяна, Байсангур, Масал (женское), Италмаз, Айла, Идона, Аматуллах, Ладомира, Аят, Арья, Яромир, Велеслав, Нихон, Арон, Данилика, Офарид, Джибриль, Авигея, Даарика, Саддар, Виктор-Барух, Светозар, Маннон, Айя, Аменна, Аурелия, Мелисса, Томас, Герай, Алиция, Сефае, Герасим, Эзель, Оливия, Ариэлла, Женевьева, Фелис, Цилианна, Амеди, Эбу-Бекир, Юсеф, Кейя, Алита.

– В целом, за восемь месяцев новорожденных мальчиков, так, как и в предыдущие периоды, было меньше, чем девочек, – 6018 и 6754. Также отделы зарегистрировали 106 двоен и 4 тройни, – отметили в Минюсте Крыма.

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