В Армянске мужчина украл ядохимикаты, а потом до смерти избил знакомого Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Армянске местного жителя обвиняют в краже и причинении тяжких телесных повреждений, повлекших смерть человека. Об этом сообщили в пресс-службе крымской прокуратуры.

В конце мая мужчина украл из авто инструменты, материалы, а также препараты, предназначенные для обработки овощей и уничтожения насекомых. Общая сумма ущерба составила 240 тысяч рублей.

В июне крымчанин выпивал со знакомым. Между мужчинами возник конфликт. Приятель попытался убежать от фигуранта. Одна обвиняемый сбил собутыльника с ног. Злоумышленник как минимум дважды ударил знакомого ногой по голове. Далее житель Армянска вооружился палкой. Он нанес не меньше шести ударов по голове, шее и рукам приятеля. В результате пострадавший скончался.

– Уголовное дело направлено в Армянский городской суд, – отметили в прокуратуре.