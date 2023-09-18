Названы цены на ярмарках в Симферополе

Фото: пресс-служба администрации Симферополя

В субботу и воскресенье, 16 и 17 сентября, на сельскохозяйственных ярмарках, которые прошли в Симферополе, реализовали около 94 тонн продукции. Об этом сообщили в пресс-службе городской администрации.

– Благодаря участию фермеров и товаропроизводителей цены были традиционно ниже среднерыночных, – говорится в сообщении.

Так, картошка стоила от 15 рублей за килограмм, морковь и свекла – от 25. Цены на лук начинались от 30 рублей за килограмм, а на капусту – от за 25. Килограмм свинины стоил 350 рублей за килограмм, а говядины – 450. Гречку продавали по 65 рублей, а пшено – по 25.

На ярмарках также можно было купить фрукты, колбасу, молочную продукцию, яйца, рыбу, подсолнечное масло, соки, выпечку и многое другое. В общей сложности было продано 93,7 тонны продукции. В администрации добавили, что продукция, которой торговали на ярмарках, проходила контроль качества.