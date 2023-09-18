Крымский университет для пенсионеров начал принимать жителей новых регионов

Фото: пресс-служба МООП «Университет третьего возраста»

С этого учебного года в евпаторийский Университет третьего возраста могут поступить все граждане России, до этого принимали только жителей Евпатории. Как сообщил «Крымской газете» председатель правления учебного заведения Аркадий Грабарский, в этом году порядка 100 студентов – приезжие, причем большинство из них – жители новых российских регионов.

– Желающих обучаться очень много, мест не хватает, – отметил Грабарский.

В университете пять факультетов: искусствоведение, история религии, психология, здоровый образ жизни и крымоведение. Кроме того, слушатели посещают дополнительные факультативы: иностранные языки, компьютерные технологии и рукоделие, а также участвуют в в спортивных и интеллектуальных соревнованиях, организовывают праздничные мероприятия.

Для поступления необходимы наличие российского паспорта и пенсионного удостоверения. Учебный год длится со 2 октября по 27 мая, сейчас проходят установочные сессии.

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